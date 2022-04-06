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Дипломаты ЕС не одобрили санкции с запретом угля из РФ — СМИ

Мария Степанюк редактор ленты, журналист, обозреватель
Вугілля

Дипломаты Европейского Союза не одобрили в среду 6 апреля новые санкции против России, предложенные Европейской комиссией.

Как пишет Financial Post, этого не произошло, ведь сначала необходимо было решить технические вопросы, в частности, повлияет ли запрет на уголь на действующие контракты.

Накануне, 5 апреля, исполнительный орган ЕС предложил запретить импорт всех видов угля из России в рамках более широкого пакета мер, еще сильнее ограничивающих торговлю с Москвой.

Санкции должны одобрить правительства ЕС, но в среду представители ЕС выразили обеспокоенность. Одной из стран, поднявшей вопросы, была Германия, которая является крупнейшим импортером российского угля в ЕС. По словам источников, Берлин хотел разъяснить, повлияет ли запрет на уголь на действующие контракты или только на будущие контракты.

Если бы запрет применялся только к новым контрактам, Россия могла бы экспортировать уголь в ЕС в течение длительного периода.

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Хотя дипломаты с оптимизмом смотрели на возможность достижения компромисса на новой встрече представителей ЕС в четверг, неясно, как будет решен этот вопрос.

6 апреля глава ЕК Урсула фон дер Ляйен анонсировала новые санкции, имеющие целью избавиться от зависимости от российских энергоносителей. Для этого Европа должна наладить поставки сжиженного природного газа из США, а также перейти на зеленую энергетику.

Источник: Financial Post

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Фото: Depositphotos

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