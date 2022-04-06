Премьер-министр Ирландии Михол Мартин заявил, что его страна поддержала заявку Украины на членство в ЕС и будет продолжать это делать.

Об этом глава ирландского правительства сказал в среду, 6 апреля, в ирландском парламенте Эрахтасе, где выступал с речью президент Украины Владимир Зеленский.

— Я приветствовал и поддерживаю заявку Украины на членство в ЕС. Я приветствую это снова, и я подтверждаю эту поддержку сегодня в этом зале, — говорится в заявлении.

Мартин подчеркнул, что решать свою политическую ориентацию – это демократическое право Украины и украинского народа.

— Вы выбрали подачу заявки на членство в ЕС. Мы знаем, что расширение ЕС было силой стабилизации и демократизации в соседних государствах ЕС. Это отвечает стратегическим интересам ЕС, это в интересах Украины. Как я сказал вам, президент Зеленский, когда мы разговаривали 16 апреля, я продолжу поддерживать дело Украины, – заверил глава ирландского правительства.

Михол Мартин отметил, что правительство Ирландии выделило €20 млн финансовой помощи гуманитарному направлению. Кроме этого, Ирландия совместными усилиями занимается доставкой медицинского оборудования, а также добавил, что его страна внесла определенную долю в пакет военной помощи Украине в размере €1 млрд Европейского фонда мира.

— Обращаясь к Европейскому парламенту, вы сказали: “жизнь победит смерть, свет победит тьму”. Даже перед лицом мрачных ужасов на этой неделе я вспоминаю ваши слова и надежду и решительность, которые они несут, — добавил Мартин.

Он также отметил, что в Ирландию прибыло более 18 тыс. украинцев с момента полномасштабного вторжения РФ.

6 апреля президент Украины Владимир Зеленский обратился в парламент Ирландии. Он подчеркнул, что Россия продолжает обстреливать разные объекты инфраструктуры в Украине.

Источник: Правительство Ирландии