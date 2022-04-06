Португалия объявила персонами нон грата 10 сотрудников посольства России. Им предоставили две недели, чтобы покинуть территорию страны.

Об этом сообщает пресс-служба МИД Португалии. По их словам, их деятельность противоречит национальной безопасности страны.

— Сегодня днем правительство Португалии сообщило послу Российской Федерации о своем решении объявить персонами нон грата десять сотрудников этой дипломатической миссии, деятельность которых противоречит национальной безопасности, — отметили в МИД.

В министерстве также объяснили, что ни один из сотрудников высылаемого посольства не является дипломатом. У них есть две недели на то, чтобы покинуть территорию Португалии.

На этой неделе некоторые европейские страны, а также Евросоюз объявили о высылке дипломатов РФ. Среди них Румыния, Словения, Латвия (там также закрывают две российские консульства в Даугавпилсе и Лиепае), Испания, Швеция и Эстония, которая также закроет российское генконсульство в Нарве.

Источник: МИД Португалии