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Португалия объявила 10 сотрудников посольства РФ персонами нон грата

Ольга Тетеріна редактор розділу Здоров’я
Португалия объявила 10 сотрудников посольства РФ персонами нон грата

Португалия объявила персонами нон грата 10 сотрудников посольства России. Им предоставили две недели, чтобы покинуть территорию страны.

Об этом сообщает пресс-служба МИД Португалии. По их словам, их деятельность противоречит национальной безопасности страны.

— Сегодня днем правительство Португалии сообщило послу Российской Федерации о своем решении объявить персонами нон грата десять сотрудников этой дипломатической миссии, деятельность которых противоречит национальной безопасности, — отметили в МИД.

В министерстве также объяснили, что ни один из сотрудников высылаемого посольства не является дипломатом. У них есть две недели на то, чтобы покинуть территорию Португалии.

На этой неделе некоторые европейские страны, а также Евросоюз объявили о высылке дипломатов РФ. Среди них Румыния, Словения, Латвия (там также закрывают две российские консульства в Даугавпилсе и Лиепае), Испания, Швеция и Эстония, которая также закроет российское генконсульство в Нарве.

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Источник: МИД Португалии

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Фото: Pixabay

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