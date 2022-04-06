США отказываются от участия во встречах G20, если там будет РФ

США не будут участвовать во встречах G20, в которых участвует Россия.

Об этом заявила в среду министр финансов США Джанет Йеллен, выступая в Комитете по финансовым услугам Палаты представителей.

— Президент Байден ясно дал понять, и я, безусловно, с ним согласна, что ни в одном из финансовых институтов России не может быть обычного бизнеса. Он попросил исключить Россию из G20, и я ясно дала понять своим коллегам в Индонезии, что мы не будем участвовать в ряде встреч, если там будут россияне, — отметила Йеллен.

Она говорила о ряде встреч на уровне министров финансов, которые запланированы на конец апреля.

В марте Джо Байден во время пресс-конференции в Брюсселе сказал, что Россию следует исключить из G20, но для официального оформления этого шага необходимо согласие других членов.

Следующий саммит лидеров G20 намечен на ноябрь в Индонезии. Перед этой встречей состоятся министерские встречи.