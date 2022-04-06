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Факты / Мир / Мировые новости

США отказываются от участия во встречах G20, если там будет РФ

Евгения Шапоренко журналист раздела Lifestyle
Джанет Йеллен

США не будут участвовать во встречах G20, в которых участвует Россия.

Об этом заявила в среду министр финансов США Джанет Йеллен, выступая в Комитете по финансовым услугам Палаты представителей.

— Президент Байден ясно дал понять, и я, безусловно, с ним согласна, что ни в одном из финансовых институтов России не может быть обычного бизнеса. Он попросил исключить Россию из G20, и я ясно дала понять своим коллегам в Индонезии, что мы не будем участвовать в ряде встреч, если там будут россияне, — отметила Йеллен.

Она говорила о ряде встреч на уровне министров финансов, которые запланированы на конец апреля.

В марте Джо Байден во время пресс-конференции в Брюсселе сказал, что Россию следует исключить из G20, но для официального оформления этого шага необходимо согласие других членов.

Следующий саммит лидеров G20 намечен на ноябрь в Индонезии. Перед этой встречей состоятся министерские встречи.

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Источник: CNN

Фото: Getty Images

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