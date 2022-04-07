Они не смогут прикасаться к своим деньгам: Джо Байден о санкциях против РФ

Президент США Джо Байден подробнее рассказал о новых санкциях против РФ, которые нацелены на крупнейшее финансовое учреждение и ее крупнейшего частного кредитора.

Байден заявил, что эти меры увеличат экономическое давление на Путина.

— Сначала Соединенные Штаты введут полные блокирующие санкции в отношении Сбербанка, безусловно, крупнейшего финансового учреждения в России, и Альфа-банка, ее крупнейшего частного банка. Мы блокируем любые счета, любые средства, которые эти банки хранят в Соединенных Штатах. Они не смогут прикасаться к своим деньгам, они не смогут вести здесь какие-либо дела, — отметил Джо Байден.

Также он поделился, что собирается подписать указ, запрещающий любые новые инвестиции США в Россию.

Министр финансов США Джанет Йеллен предупредила, что полный запрет на экспорт российской нефти приведет к скачку цен на энергоносители в Европе.

— Проблема с блокированием экспорта нефти из России заключается в том, что многие страны, особенно в Европе, очень зависят от этой нефти. И мы, вероятно, увидим стремительный рост цен, если введем полный запрет на нефть, — отметила министр финансов.

Она надеется, что нефтяные компании по всему миру нарастят добычу, чтобы обеспечить дальнейшие санкции против России.