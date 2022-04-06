Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовостиЗдоровьеLifestyleУкраинцы в ПольшеНикогда сноваВживуюВидеоПоддержать
Они заплатят за эти жизни…
Российские террористы 42 день войны
Убили Убили
167 детей
Ранили Ранили
>279 детей
Убили (данные ООН) Убили (данные ООН)
1 480 взрослых
Факты / Мир / Мировые новости

Закупают йод от радиации: в ЕС повышают готовность к химическим и ядерным угрозам

Ольга Тетеріна редактор розділу Здоров’я
Закупают йод от радиации: в ЕС повышают готовность к химическим и ядерным угрозам

Еврокомиссия объявила о создании стратегических резервов потенциала реагирования ЕС на химические, биологические, радиологические и ядерные угрозы через механизм гражданской защиты Евросоюза.

Об этом говорится в заявлении на сайте Еврокомиссии.

— Мы принимаем конкретные меры для повышения готовности Европы перед потенциальными угрозами. Мы создаем и резерв дезактивации, и новый запас оборудования, предназначенного для химических, биологических или ядерных чрезвычайных ситуаций, — заявил член ЕК по антикризисному управлению Янез Ленарчич.

Он подчеркнул, что их цель — предоставить возможность быстрого реагирования гражданам, если такая чрезвычайная ситуация когда-нибудь произойдет.

Принятые меры предусматривают стратегический запас rescEU (резерва механизма гражданской защиты ЕС) на сумму €540,5 млн, созданный в сотрудничестве с управлением по обеспечению готовности и реагирования на чрезвычайные ситуации в области здравоохранения.

Он будет состоять из оборудования и лекарств, вакцин и других терапевтических средств для лечения пациентов, подвергшихся химическому, биологическому, радиологическому или ядерному воздействию, а также из резерва дезактивации rescEU для обеспечения групп реагирования.

ЕС уже мобилизовал свой медицинский резерв rescEU для закупки таблеток йодида калия, которые можно использовать для защиты людей от вредного воздействия радиации. Почти 3 млн этих таблеток доставили в Украину через механизм гражданской защиты ЕС с помощью Франции и Испании.

Читайте
Химическое оружие России: что есть в арсенале и против кого использовалось

Источник: Европейская комиссия

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!

Фото: Pixabay

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка