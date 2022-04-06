Еврокомиссия объявила о создании стратегических резервов потенциала реагирования ЕС на химические, биологические, радиологические и ядерные угрозы через механизм гражданской защиты Евросоюза.

Об этом говорится в заявлении на сайте Еврокомиссии.

— Мы принимаем конкретные меры для повышения готовности Европы перед потенциальными угрозами. Мы создаем и резерв дезактивации, и новый запас оборудования, предназначенного для химических, биологических или ядерных чрезвычайных ситуаций, — заявил член ЕК по антикризисному управлению Янез Ленарчич.

Он подчеркнул, что их цель — предоставить возможность быстрого реагирования гражданам, если такая чрезвычайная ситуация когда-нибудь произойдет.

Принятые меры предусматривают стратегический запас rescEU (резерва механизма гражданской защиты ЕС) на сумму €540,5 млн, созданный в сотрудничестве с управлением по обеспечению готовности и реагирования на чрезвычайные ситуации в области здравоохранения.

Он будет состоять из оборудования и лекарств, вакцин и других терапевтических средств для лечения пациентов, подвергшихся химическому, биологическому, радиологическому или ядерному воздействию, а также из резерва дезактивации rescEU для обеспечения групп реагирования.

ЕС уже мобилизовал свой медицинский резерв rescEU для закупки таблеток йодида калия, которые можно использовать для защиты людей от вредного воздействия радиации. Почти 3 млн этих таблеток доставили в Украину через механизм гражданской защиты ЕС с помощью Франции и Испании.

Источник: Европейская комиссия