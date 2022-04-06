Президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении к ирландскому парламенту Эрахтасу призвал законодателей побуждать партнеров в ЕС к более жестким санкциям против РФ.

Он подчеркнул, что Россия еще не отказалась от своих планов покорить украинский народ и продолжает наступательные операции в Украине.

— Я призываю вас проявить еще большее лидерство в нашей антивоенной коалиции! Призываю вас убеждать партнеров по ЕС относительно более жестких санкций против РФ. К таким санкциям, которые реально остановят военную машину России. Нужно останавливать всю торговлю с Россией. Нужно блокировать связи российских банков с финансовой системой мира. Нужно обрывать поток денег, которые российский бюджет получает за нефть и тратит именно на ракеты, бомбы, артиллерийские обстрелы, — подчеркнул Зеленский.

Глава государства отметил, что в мире уже давно есть соответствующие механизмы, но единственным препятствием является дефицит принципиальности отдельных лидеров, “которые все еще думают, будто война и военные преступления – это не так страшно, как финансовый ущерб”.

— Сейчас, когда раздаются дискуссии о санкциях против РФ, я просто не могу слышать никаких сомнений, не могу видеть какую-либо нерешительность… Даже сейчас, когда мир уже все знает о военных преступлениях России против наших людей, нам приходится убеждать даже некоторые европейские компании уйти с российского рынка. Нам до сих пор приходится убеждать западных политиков некоторых стран, что нужно остановить связь банков РФ с глобальной финансовой системой и убеждать Европу, что российская нефть не может обеспечивать российскую военную машину щедрым потоком денег.

Владимир Зеленский выразил уверенность, что совместными усилиями Европе удастся остановить страшную войну и вернуть мир и стабильность на востоке Европы. Он подчеркнул, что чем дольше длится российская агрессия, тем хуже будут последствия не только для нашего континента, но и для соседних регионов нашей планеты.