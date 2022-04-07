Была проведена и завершена в его голове: Вениславский о “спецоперации” Лукашенко

В Украине уже прокомментировали так называемую “белорусскую спецоперацию”. Член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский заявил, что украинская разведка полностью контролирует ситуацию.

— Спецоперация, о которой никто не знает. Она родилась, была проведена и завершена в уме у белорусского лидера. Конечно, никаких спецопераций на территории Украины спецслужбы Республики Беларусь не проводили, потому что наши разведчики и контрразведчики полностью контролируют ситуацию, — сказал он.

Вениславский подчеркнул, что никакой информации о каких-либо активных действиях или мерах с точки зрения разведывательных возможностей Беларуси на территории Украины не было зафиксировано.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что провел на территории Украины “специальную операцию по освобождению белорусов”.

Во время заседания Совета нацбезопасности Беларуси 7 апреля Лукашенко заявил, что будто бы в Украине “начали захватывать белорусов, прежде всего водителей автомобилей”.

— Захватили наши автомобили и до сотни, кажется, наших ребят, управлявших этими фурами. Я предупреждал украинцев, что мы вынуждены будем провести специальную операцию по освобождению этих людей, – сказал он.

Лукашенко добавил, что Беларусь эту “специальную операцию провела”, но он сам “не вдается в ее детали”. Он решил подать также на государственные награды исполнителей этой операции, о которой никто не знал.