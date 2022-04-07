Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовостиЗдоровьеLifestyleУкраинцы в ПольшеНикогда сноваВживуюВидеоПоддержать
Они заплатят за эти жизни…
Российские террористы 42 день войны
Убили Убили
167 детей
Ранили Ранили
>279 детей
Убили (данные ООН) Убили (данные ООН)
1 480 взрослых
Факты / Мир / Мировые новости

Дополнительные санкции против дочери Лаврова существенно повлияют на ее жизнь — Сонне

Владислава Ткаченко Редакторка сайта
Сєргєй Лавров

Дополнительные санкции, направленные против дочери министра иностранных дел России Сергея Лаврова, существенно повлияют на ее жизнь.

Об этом сообщил репортер по национальной безопасности The Washington Post Пол Сонне в своем Twitter.

— Дочь Лаврова, против которой сегодня Минфин ввел санкции, родилась в США, ходила в частную школу Дуайта в Нью-Йорке и окончила Барнард. Это окажет существенное влияние на ее жизнь, — написал Сонне.

Напоминаем, что сегодня стало известно о новой мощной санкционной волне против РФ. Под санкции попали и отдельные лица, в том числе дочери Владимира Путина, дочь и жена Лаврова, Михаил Мишустин и Дмитрий Медведев.

Читайте
Украина может победить Россию, но неизвестно, когда закончится война - Пентагон

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!

Фото: Depositphotos

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка