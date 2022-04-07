Дополнительные санкции против дочери Лаврова существенно повлияют на ее жизнь — Сонне

Дополнительные санкции, направленные против дочери министра иностранных дел России Сергея Лаврова, существенно повлияют на ее жизнь.

Об этом сообщил репортер по национальной безопасности The Washington Post Пол Сонне в своем Twitter.

— Дочь Лаврова, против которой сегодня Минфин ввел санкции, родилась в США, ходила в частную школу Дуайта в Нью-Йорке и окончила Барнард. Это окажет существенное влияние на ее жизнь, — написал Сонне.

Напоминаем, что сегодня стало известно о новой мощной санкционной волне против РФ. Под санкции попали и отдельные лица, в том числе дочери Владимира Путина, дочь и жена Лаврова, Михаил Мишустин и Дмитрий Медведев.