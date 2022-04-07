Основополагающий акт Россия-НАТО мертв, и пришло время отказаться от устаревшего подхода к обращению с Россией.

Об этом заявила министр иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс.

— Эпоха взаимодействия с Россией закончилась, — заявила Трасс во время разговора с министрами иностранных дел стран НАТО.

В законе, который был подписан в 1997 году, отмечается, что НАТО и Россия не являются друг другу противниками, однако сегодня РФ доказывает обратное.

— Эпоха взаимодействия с Россией закончилась, поэтому нам нужен новый подход к безопасности в Европе, основанный на устойчивости, обороне и сдерживании, — сказала Трасс.

Элизабет Трасс заявила об этом во время встречи министров иностранных дел стран НАТО в Брюсселе, которые собрались обсудить вторжение России в Украину.

Трасс подчеркнула, что НАТО не может допустить вакуум безопасности на восточных границах Альянса и должно переосмыслить поддержку стран, попавших в паутину российского влияния, как например Грузия, Молдова, Швеция и Финляндия.

Министр иностранных дел Великобритании также призвала своих коллег усилить санкции против РФ и отправить в Украину дополнительное военное вооружение, чтобы гарантировать неудачу Путина.

Трасс также заявила, что она работает со своими коллегами из G7 над введением дополнительных санкций в отношении российских банков.