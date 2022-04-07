Правительство Эстонии приняло решение прекратить импорт российского газа до конца 2022 года, и компенсировать эти поставки благодаря арендованному СПГ-терминалу.

Премьер-министр Кая Каллас отметила, что вырученные средства используются Россией для финансирования войны против Украины.

– Мы должны прекратить покупать газ у путинского режима как можно быстрее, потому что вырученные средства используются Россией для финансирования войны против Украины. Мы решили увеличить поставки и создать терминал в Палдиски для хранения сжиженного природного газа. Это возможность не только для Эстонии, а всего нашего региона, заходить в следующий зимний сезон без какой-либо зависимости от российского газа, – заявила премьер Кая Каллас.

Она добавила, что принципиальная позиция страны состоит в том, чтобы и в кораблях, которые будут доставлять газ для СПГ-терминала, не было российского газа.

Напомним, что 7 апреля Европарламент одобрил эмбарго на энергоносители из РФ, создание трибунала и поставку оружия Украине.

“За” соответствующую резолюцию проголосовали 513 европарламентариев, когда только 22 отдали голос “против” и еще 19 воздержались. Кроме того, парламент ЕС отреагировал на зверства российских военных и потребовал привлечь к ответственности виновных в военных преступлениях.

Источник: ERR