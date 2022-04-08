Благодаря храбрости и боевому духу украинцев страна-агрессор Россия не смогла достичь в Украине своих первоначальных военных целей.

Такое заявление сделал президент США Джо Байден, комментируя полномасштабную войну в нашем государстве.

Американский лидер обратил внимание на тот факт, что РФ не смогла захватить столицу Украины – Киев, как планировала, и свергнуть украинские власти.

– Благодаря храбрости, выносливости и боевому духу украинского народа Россия уже не смогла достичь своих первоначальных военных целей. РФ хотела захватить столицу Украины – Киев, и свергнуть демократически избранную власть. Но Киев все еще стоит. А это правительство до сих пор работает, – отметил Байден.

Он выразил мнение, что борьба Украины еще далека от завершения. В то же время, Байден заверил, что США продолжат поддерживать наше государство.

– Эта борьба далека от завершения. Вот в чем суть: эта война может длиться долгое время. Но Соединенные Штаты будут продолжать стоять бок о бок с Украиной и украинским народом в борьбе за свободу, — подчеркнул американский лидер.

Байден уточнил, что Вашингтон будет продолжать выделять военную помощь, чтобы Украина могла защищаться. Он напомнил, что в прошлую пятницу было объявлено о финансировании для закупки новейших дронов и ракетных систем с лазерным наведением. На днях президент США подписал очередной пакет помощи и одобрил поставки противотанковых ракетных комплексов Javelin.

Байден уточнил, что современные вооружения и боеприпасы поступают в Украину ежедневно.

Прокомментировал американский лидер и зверства российских захватчиков в украинском городе Буча (Киевская область). Там российские военные преступники пытали и убили сотни мирных людей.

– Тела, оставленные на улицах после ухода российских войск. Некоторые застрелены в затылок со связанными за спиной руками. Хладнокровно казнены мирные жители, тела в братских могилах. Ощущение жестокости и бесчеловечности, бессовестно оставленное на обзор всего мира. Это не меньше, чем серьезные военные преступления, — подчеркнул президент США.

Байден добавил, что “ответственные страны” должны объединиться, чтобы привлечь к ответственности российских военных преступников.

Кроме того, американский лидер пообещал в сотрудничестве с союзниками усиливать экономические расходы для Кремля и еще больше наращивать экономическую изоляцию РФ.

Как известно, 6 апреля США на фоне жестоких убийств Россией мирных жителей в Украине объявили о новом пакете антироссийских санкций. Вашингтон вводит блокирующие ограничения против Сбербанка и Альфа-Банка. Под санкции также попали двое дочерей Владимира Путина, супруга и дочь главы МИД РФ Сергея Лаврова, члены Совбеза РФ.

Источник: Белый дом