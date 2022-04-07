В НАТО не видят признаков того, что президент России Владимир Путин изменил цель войны против Украины.

Об этом заявил генеральный секретарь Организации Североатлантического договора Йенс Столтенберг на брифинге в Брюсселе по итогам двухдневного заседания глав МИД стран-членов Альянса.

— Самый легкий способ остановить эту войну состоит в том, чтобы президент Путин вывел все свои войска и прекратил войну, сел за стол переговоров и участвовал в серьезных дипломатических усилиях по поиску решения. Но мы должны быть реалистами, и у нас нет признаков того, что президент Путин изменил свою общую цель, которая заключается в контроле над Украиной и достижении значительных военных побед на поле боя, — заявил генсек.

Он добавил, что в НАТО только видят перегруппировку и перемещение российских войск. Об отступлении речь не идет.

— Мы не видим российского отступления, а то, что мы видим – Россия перегруппировывает и перемещает свои силы, перевозит с Севера Украины, но вместе с тем перемещает их на Восток. Мы ожидаем большого сражения на Донбассе, великого русского наступления, — заявил Столтенберг.

По его словам, именно поэтому страны-члены Альянса отметили срочность предоставления более значимой поддержки Украине.

— Это также является причиной, почему мы должны работать для быстрого завершения этой войны, и это причина, почему союзники ввели тяжелую цену для президента Путина и России, — сказал он.

Кроме того, генсек НАТО сделал и неутешительный прогноз войны РФ против Украины. Мол, она может длиться недели, месяцы, а может, и годы. Однако Столтенберг добавил, что затяжная война приведет к большему количеству смертей и разрушений.

Также он считает, что чем дольше будет продолжаться война, тем больше будет риск для обострения за пределами Украины.

— И именно на этом НАТО сосредоточено, чтобы избежать обострения, — сказал Столтенберг.

Он заявил, что страны-члены НАТО настроены больше помогать Украине в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

— Союзники делают многое и настроены делать больше сейчас и на среднесрочную и долгосрочную перспективу для помощи мужественным украинцам защищать их дома и их страну и оттеснять захватнические силы, — заявил Столтенберг.

По его словам, союзники также увеличивают гуманитарную помощь и финансовую поддержку. Кроме того, генсек НАТО упомянул и о помощи с кибербезопасностью, и с защитой от химических и биологических угроз.

— И сегодня на встрече было четкое сообщение, что союзники должны делать больше и готовы делать больше, предоставлять больше оборудования, и они осознают срочность этого вопроса, — сказал Столтенберг.

Однако он не сообщил о каком вооружении идет речь.