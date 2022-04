В НАТО не видят признаков того, что президент России Владимир Путин изменил цель войны против Украины.

Об этом заявил генеральный секретарь Организации Североатлантического договора Йенс Столтенберг на брифинге в Брюсселе по итогам двухдневного заседания глав МИД стран-членов Альянса.

[LIVE] Watch Secretary General @jensstoltenberg‘s press conference following the meeting of #NATO Foreign Ministers#ForMin https://t.co/mFuhfLvMq7

— Oana Lungescu (@NATOpress) April 7, 2022