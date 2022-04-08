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РФ угрожала Совету ООН по правам человека накануне голосования Генассамблеи

Владислава Ткаченко Редакторка сайта
РФ угрожала Совету ООН по правам человека накануне голосования Генассамблеи

Россия распространила записку с угрозами накануне голосования в Совете ООН по правам человека.

Накануне голосования по инициативе США об отстранении России от участия в Совете ООН по правам человека, страна-агрессор распространила среди государств-членов Совета ООН ноту с угрозами последствий.

— Стоит отметить, что не только поддержка такой инициативы, но и равноудаленная позиция при голосовании (воздержиние или неучастие) будут рассматриваться как недружественный жест, — говорилось в заметке РФ.

Напоминаем, что Генеральная Ассамблея ООН проголосовала за отстранение России от участия в Совете ООН по правам человека во время заседания. За этот шаг проголосовали 93 человека, против — 24, а 58 воздержались.

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Источник: CNN

Фото: Офис президента

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