РФ угрожала Совету ООН по правам человека накануне голосования Генассамблеи

Россия распространила записку с угрозами накануне голосования в Совете ООН по правам человека.

Накануне голосования по инициативе США об отстранении России от участия в Совете ООН по правам человека, страна-агрессор распространила среди государств-членов Совета ООН ноту с угрозами последствий.

— Стоит отметить, что не только поддержка такой инициативы, но и равноудаленная позиция при голосовании (воздержиние или неучастие) будут рассматриваться как недружественный жест, — говорилось в заметке РФ.

Напоминаем, что Генеральная Ассамблея ООН проголосовала за отстранение России от участия в Совете ООН по правам человека во время заседания. За этот шаг проголосовали 93 человека, против — 24, а 58 воздержались.