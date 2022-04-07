Швейцария заморозила российские активы на $8 млрд

Швейцария заблокировала российские активы на сумму 7,5 млрд швейцарских франков ($8 млрд), через пять недель после того, как она впервые ввела санкции против окружения Владимира Путина. Об этом сообщает Bloomberg.

Новая цифра является 30% скачком по сравнению с 5,75 млрд франков, о которых 24 марта сообщил Секретариат по экономическим вопросам Швейцарии (SECO). Высший показатель свидетельствует о том, что имплементация санкций работает хорошо, заявил руководитель SECO Эрвин Боллинджер.

Швейцария чуть больше месяца назад удивила мир, отойдя от традиции нейтралитета, заявив, что полностью поддержит меры Европейского Союза против России. Тем не менее, правительство Швейцарии и, в частности, SECO подверглись критике со стороны политиков в Берне и в СМИ за то, что они недостаточно делали для блокирки попавших под санкции российских активов.

— Да, в Швейцарии есть от 150 до 200 млрд швейцарских франков российских активов, но позвольте объяснить, что не каждый россиянин здесь подпадает под санкции, — сказал Боллинджер в ответ на критику.

Он заявил, что из 900 человек, упомянутых в санкционных списках, “очень немногие” имеют недвижимость в Швейцарии, и гораздо меньше являются налогоплательщиками. Боллинджер подчеркнул, что речь идет о большой группе лиц, и это не сотня.

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SECO утверждает, что полностью ввел все предварительные раунды санкций Европейского Союза, но введение мер может занять время из-за сложности каждого случая.

В конце марта Швейцария заморозила активы российских олигархов почти на $6,2 млрд. Тогда сообщалось, что правительство страны может заблокировать еще больше активов российских олигархов, когда ЕС объявит о новых санкциях против России.