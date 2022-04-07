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Слава Украине! Чехия выпустила памятную купюру с Софийским собором

Мария Степанюк редактор ленты, журналист, обозреватель
Слава Украине! Чехия выпустила памятную купюру с Софийским собором

В Чехии выпущена коллекционная банкнота под названием Sláva Ukraine (Слава Украине).

Дизайн банкноты разработала иллюстратор Ева Гашкова, ранее работавшая с памятными банкнотами, в частности с изображением министра финансов Чехии и создателя чешской валюты Алоиса Рашина.

На лицевой стороне банкноты изображен Монумент Независимости в Киеве. На обороте видны украинские флаги и старейший храм Киева – Софийский собор, над которым развиваются сине-желтые флаги и выделена Украина на карте Европы. А вместо номинала указан 2022 год.

Все средства от продажи банкноты будут переданы организации Post Bellum, которая направит их на помощь Украине.

Стоимость одной банкноты составляет 1 500 крон (примерно 1 980 грн), купить ее можно здесь. Купюру выпустили тиражом в 20 тыс. штук.

чеська купюра Слава Україні

Фото: 2022ukrajina.cz

Новая банкнота не является платежным средством, ее изготовили с защитными элементами, которые есть и у местных крон. На коллекционных деньгах есть водяной знак и нумерация типографским способом.

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Источник: Prague Morning

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Фото: Unsplash

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