США введут санкции против дочерей Путина и других российских чиновников — Блинкен

США введут дополнительные санкции против совершеннолетних дочерей Владимира Путина и других российских чиновников.

Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен.

— Мы вводим санкции в отношении двух крупнейших российских финансовых институтов, включая взрослых детей президента Путина, жену и взрослого ребенка министра иностранных дел Лаврова, а также 21 члена Совета национальной безопасности России, включая бывшего президента Медведева, — написал Блинкен.

Напоминаем, что сегодня Дмитрий Кулеба сообщил о расширенном списке новых санкции против РФ. Под санкции также попали Михаил Мишустин и Дмитрий Медведев, а Великобритания ввела санкции против олигархов Ротенберга и Михельсона.