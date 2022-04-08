Хватит кормить военную машину: Зеленский призвал отказаться от российской нефти и газа

Президент Украины Владимир Зеленский призвал мир отказаться от российской нефти и газа. Покупая топливо, продаваемое РФ, государство-агрессор получает финансирование для уничтожения мирных жителей нашей страны.

– Покупая российскую нефть и газ, вы финансируете убийства украинцев. Действуйте более решительно. Хватит кормить российскую военную машину, — подчеркнул президент Украины.

Уже четыре страны отказались от покупки российской нефти и газа, чтобы поскорее остановить агрессивные действия Российской Федерации.

– Польша, Литва, Латвия и Эстония уже отказались от финансирования геноцида, – отметил Владимир Зеленский.

Санкции против России

Европейский Союз утвердил пятый пакет санкций против России после свидетельств о зверствах вражеских военных в Буче.

Он содержит новые персональные санкции против российских олигархов, пропагандистов, военного и аппарата безопасности РФ, ключевых лиц из промышленного и технологического сектора.

Евросоюз согласился заблокировать активы нескольких российских банков, ввести эмбарго на поставку оружия в РФ и запретить экспорт ряда товаров в страну-агрессор.