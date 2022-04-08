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Канада выделит на поддержку Украины $794 млн

Владислава Ткаченко Редакторка сайта
Канада выделит на поддержку Украины $794 млн

Канада выделит Украине 1 млрд канадских долларов ($794 млн) через Международный валютный фонд (МВФ).

Это решение принято согласно отчету последнего федерального бюджета Канады, объявленному либеральным правительством в Оттаве.

Бюджет также выделяет 500 млн канадских долларов на военные нужды Украины.

— Эта поддержка помогла отреагировать на гуманитарный кризис и обеспечить, чтобы украинское правительство могло продолжать предоставлять основные услуги, — говорится в сообщении.

В Канаде проживает более 1,4 млн украинцев, что делает страну второй по величине в мире украинской диаспорой.

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Источник: ВВС

Фото: Dreamstime

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