Канада выделит на поддержку Украины $794 млн

Канада выделит Украине 1 млрд канадских долларов ($794 млн) через Международный валютный фонд (МВФ).

Это решение принято согласно отчету последнего федерального бюджета Канады, объявленному либеральным правительством в Оттаве.

Бюджет также выделяет 500 млн канадских долларов на военные нужды Украины.

— Эта поддержка помогла отреагировать на гуманитарный кризис и обеспечить, чтобы украинское правительство могло продолжать предоставлять основные услуги, — говорится в сообщении.

В Канаде проживает более 1,4 млн украинцев, что делает страну второй по величине в мире украинской диаспорой.