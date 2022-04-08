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Факты / Мир / Мировые новости

Казахский банк Altyn Bank помогает россиянам обходить санкции

Владислава Ткаченко Редакторка сайта
Казахский банк Altyn Bank помогает россиянам обходить санкции

Казахский банк Altyn Bank, главным акционером которого является China CITIC Bank Corporation Limited, помогает россиянам обходить санкции.

Altyn Bank позволяет гражданам РФ дистанционно оформлять виртуальные карты платежных систем Visa и Mastercard.

Об этом сообщает НВ со ссылкой на проект Схемы.

Казахский банк также дает возможность не просто дистанционно оформлять, но и заказывать пластиковые карты курьерской доставкой.

В банке Altyn Bank журналистам подтвердили, что для россиян цифровую карту можно открыть моментально и напомнили, что у них есть возможность заказать доставку курьером.

Впоследствии в Altyn Bank сообщили, чтобы дистанционно стать клиентом их банка нужно лишь иметь индивидуальный идентификационный номер Казахстана и мобильный номер удостоверения личности.

Также нужно установить программу банка.

Altyn Bank — коммерческий банк с центральным офисом в городе Алматы, Казахстан.

Согласно информации на сайте, акционерами банка является China CITIC Bank Corporation Limited (50,1%), китайская компания China Shuangwei Investment Co., Ltd. (9,9%) и AO Народный Банк Казахстана (40,0%).

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