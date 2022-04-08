Глава Пентагона Ллойд Остин считает, что Кремль “вероятно отказался” от попыток захватить Киев. Россия сейчас сфокусировала внимание на Востоке и на Юге Украины.

Такое заявление министр обороны США сделал во время слушаний в комитете американского Сената по вооруженным силам.

– Путин думал, что он действительно может быстро захватить Украину, очень быстро захватить столицу. Он ошибался… Я думаю, что Путин, вероятно, отказался от своих усилий захватить столицу и теперь сконцентрировал внимание на юге и востоке страны, — подчеркнул Остин.

Он заверил, что Пентагон сейчас концентрируется на том, чтобы продолжать вооружать украинскую армию, в то время как полномасштабная война в Украине переходит в следующую фазу.

Ллойд Остин также официально подтвердил, что Пентагон предоставляет Украине разведывательные данные, чтобы помочь, в частности, в противостоянии войскам РФ на Донбассе.

– Мы предоставляем им (украинцам, — Ред.) разведданные для проведения таких операций на Донбассе. Это правильно, – заявил глава Пентагона.

Как уточнил в комментарии американскому телеканалу CNN высокопоставленный чиновник Пентагона, Вашингтон продолжает предоставлять полезную информацию и разведывательные данные Вооруженным силам Украины в их борьбе против войск РФ.

– Поскольку эта борьба все больше перемещается в регион Донбасса, мы будем корректировать наш информационный контент и поток в соответствии с потребностями, — уточнил чиновник.

Стоит отметить, что на Западе по-разному оценивают дальнейшие планы Кремля относительно Украины. Так недавно западные СМИ со ссылкой на высокопоставленных чиновников информировали, что Владимир Путин не обязательно отказался от попыток захватить Киев, даже если РФ сейчас сосредоточила внимание на южных и восточных регионах Украины.

Заместитель начальника штаба Командования Сухопутных войск ВСУ, бригадный генерал Александр Грузевич также не исключает еще одну попытку РФ пойти в наступление на Киев после перегруппировки войск.

Источник: CNN, Defense News, The Guardian