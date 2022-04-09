России не стоит расслабляться: фон дер Ляйен анонсировала новую волну санкций ЕС

Европейский Союз готовит новый пакет санкций против России, которая развязала полномасштабную войну против Украины.

Об этом сообщила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время пресс-конференции по итогам визита в Украину.

— Мы никогда не сможем сравниться с жертвой украинского народа, но мы мобилизуем нашу экономическую мощь для того, чтобы Путин заплатил очень и очень высокую цену. Мы сказали это своими санкциями, было пять беспрецедентных волн. Готовится еще новая волна, — заявила Урсула фон дер Ляйен.