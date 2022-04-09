Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовостиЗдоровьеLifestyleУкраинцы в ПольшеНикогда сноваВживуюВидеоПоддержать
Они заплатят за эти жизни…
Российские террористы 44 день войны
Убили Убили
169 детей
Ранили Ранили
>306 детей
Убили (данные ООН) Убили (данные ООН)
1 480 взрослых
Факты / Мир / Мировые новости

России не стоит расслабляться: фон дер Ляйен анонсировала новую волну санкций ЕС

Евгения Шапоренко журналист раздела Lifestyle
Урсула фон дер Ляєн

Европейский Союз готовит новый пакет санкций против России, которая развязала полномасштабную войну против Украины.

Об этом сообщила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время пресс-конференции по итогам визита в Украину.

— Мы никогда не сможем сравниться с жертвой украинского народа, но мы мобилизуем нашу экономическую мощь для того, чтобы Путин заплатил очень и очень высокую цену. Мы сказали это своими санкциями, было пять беспрецедентных волн. Готовится еще новая волна, — заявила Урсула фон дер Ляйен.

Читайте
Ваша дорога начинается: фон дер Ляйен передала Зеленскому опросник для вступления в ЕС

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!

Фото: Depositphotos

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка