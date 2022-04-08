Президент США Джо Байден одобрил подавляющее большинство голосов в Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций за исключение России из Совета ООН по правам человека.

Об этом говорится на сайте Белого дома.

— Это значимый шаг со стороны международного сообщества, который еще раз демонстрирует, как война Путина сделала Россию международным изгоем. Российские захватчики совершают военные преступления. России нет места в Совете по правам человека, — отметил он.

По словам Байдена, после исторического голосования Россия не сможет принимать участие в работе Совета по правам человека и распространять там дезинформацию, поскольку следственная комиссия Рады расследует нарушения и злоупотребления РФ прав человека в Украине.

— Фото, которые мы видим из Бучи и других районов Украины по мере вывода российских войск, ужасают. Признаки того, что людей изнасиловали, пытали, казнили, а в некоторых случаях осквернили их тела, — это оскорбление нашей общей человечности, — подчеркнул президент США.

Он добавил, что продолжится работа с ответственными странами во всем мире, чтобы собрать доказательства военных преступлений, чтобы привлечь Россию к ответственности за совершенные зверства. Также усилят давление на российскую экономику, чтобы изолировать РФ на международной арене.