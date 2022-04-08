ЕС предоставит Украине €500 млн на вооружение — Мишель

ЕС окажет Украине дополнительную поддержку — полмиллиарда евро на вооружение.
Об этом написал председатель Европейского совета Шарль Мишель в своем Twitter.
Мишель сообщил об инициативе главы дипломатии ЕС Жозеп Барреля увеличить военную помощь Украине на $500 млн.
— После быстрого одобрения, это увеличит до €1,5 млрд поддержку Украины военной техникой от ЕС, — написав Мишель.
Мишель также поблагодарил главу дипломатии ЕС Хосепа Борреля за предложение о дополнительном финансировании. Это предложение было согласовано 27 странами ЕС на уровне послов.
ЕС уже согласовал пакет в $1 млрд для предоставления оружия Украине.
— Это может показаться многовато, но один миллион евро — это те, что мы платим Путину каждый день за энергию, которую он нам предоставляет, — заявив Боррель.