ЕС предоставит Украине €500 млн на вооружение — Мишель

ЕС окажет Украине дополнительную поддержку — полмиллиарда евро на вооружение.

Об этом написал председатель Европейского совета Шарль Мишель в своем Twitter.

Мишель сообщил об инициативе главы дипломатии ЕС Жозеп Барреля увеличить военную помощь Украине на $500 млн.

— После быстрого одобрения, это увеличит до €1,5 млрд поддержку Украины военной техникой от ЕС, — написав Мишель.

Мишель также поблагодарил главу дипломатии ЕС Хосепа Борреля за предложение о дополнительном финансировании. Это предложение было согласовано 27 странами ЕС на уровне послов.

ЕС уже согласовал пакет в $1 млрд для предоставления оружия Украине.