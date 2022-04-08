Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовостиЗдоровьеLifestyleУкраинцы в ПольшеНикогда сноваВживуюВидеоПоддержать
Они заплатят за эти жизни…
Российские террористы 44 день войны
Убили Убили
169 детей
Ранили Ранили
>306 детей
Убили (данные ООН) Убили (данные ООН)
1 480 взрослых
Факты / Мир / Мировые новости

Ради свободы и ценностей весь мир готов поставить Россию на место — Подоляк

Юля Захарченко редактор ленты
Михайло Подоляк

Все государства готовы к тому, чтобы поставить страну-агрессора Россию на место. РФ осознает свои значительные потери и не имеет шансов победить Украину за три дня так, как планировали в Кремле.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк подчеркнул, что в мире нет похожих на Украину государств. Наша страна – это о свободе, ценностях и возможностях для мирных жителей.

— Я думаю, что сегодня такой страны, как мы, больше не существует. Украина может доказывать, что мир – это несколько иные правила. Это свобода, ценности, возможность защищать свою землю в таком объеме.

Практически все наши люди – это нечто невероятное. Для меня это главное открытие, которое должно изменить мир, – убежден советник главы Офиса президента.

Михаил Подоляк считает, что российские политики нервничают и не понимают, что сейчас происходит. Он подчеркнул, что весь мир готов показать Российской Федерации, где она должна быть.

– На этой неделе российская политическая “элита” постоянно делает какие-то очень странные заявления. Заметно, что они очень нервничают и вообще не понимают, что происходит. Уже почти полтора месяца идет полномасштабная война, в которой у них нет шансов победить в том виде, как они планировали. Уже таких шансов нет. Они постоянно выполняют какие-то репризы, где хотят сказать, что мы можем договориться с вами и пойти на какие-то уступки. Страны мира помогают Украине все больше и больше. Россия видит, что на фронтах нет никакого преимущества. Все готовы поставить Россию на место.

Читайте
Российские войска ударили по железнодорожному вокзалу Краматорска

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!

Фото: Офис президента

Теги: , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка