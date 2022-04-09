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Факты / Мир / Мировые новости

Немецкая разведка перехватила разговоры россиян, доказывающих их причастность к убийствам в Буче

Владислава Ткаченко Редакторка сайта
Буча

Служба внешней разведки Германии сообщила о перехвате радиопереговоров русских солдат.

В перехваченных разговорах российские солдаты говорили о стрельбе по солдатам и гражданским лицам в Украине.

Об этом сообщает CNN.

Эти разведывательные данные указывают на причастность российских военных к военным преступлениям совершенным на территории Украины, несмотря на опровержение со стороны Москвы.

В частности, CNN сообщает, что разговоры россиян указывают и на военные преступления совершенные именно в Буче.

Агентство внешней разведки Германии указывает, что перехватило разговор по российскому радио, в котором говорилось об убийстве мирных жителей в Буче.

Также сообщается, что некоторые из разговоров могут быть напрямую связаны с конкретными убийствами в Буче, которые были освещены после обнародования информации после освобождения города.

Также немецкая разведка располагает спутниковыми снимками, которые указывают на причастность именно российских войск к убийствам в Буче.

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Источник: CNN

Фото: УНИАН

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