Немецкая разведка перехватила разговоры россиян, доказывающих их причастность к убийствам в Буче

Служба внешней разведки Германии сообщила о перехвате радиопереговоров русских солдат.

В перехваченных разговорах российские солдаты говорили о стрельбе по солдатам и гражданским лицам в Украине.

Об этом сообщает CNN.

Эти разведывательные данные указывают на причастность российских военных к военным преступлениям совершенным на территории Украины, несмотря на опровержение со стороны Москвы.

В частности, CNN сообщает, что разговоры россиян указывают и на военные преступления совершенные именно в Буче.

Агентство внешней разведки Германии указывает, что перехватило разговор по российскому радио, в котором говорилось об убийстве мирных жителей в Буче.

Также сообщается, что некоторые из разговоров могут быть напрямую связаны с конкретными убийствами в Буче, которые были освещены после обнародования информации после освобождения города.

Также немецкая разведка располагает спутниковыми снимками, которые указывают на причастность именно российских войск к убийствам в Буче.