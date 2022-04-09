Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан осудил резню, устроенную российскими войсками в Буче и поддержал международное расследование.

Об этом 9 апреля заявил пресс-секретарь венгерского премьера Берталан Хаваси.

По его словам, Венгрия полностью поддерживает международное расследование, направленное на выявление виновных в кровопролитии.

По словам Хаваси, Виктор Орбан также ясно дал понять, что это война, начатая Россией, которые напали на Украину, что является актом агрессии.

— Это общая позиция Европейского союза, и Венгрия является частью этой позиции. А касательно всех зверств, я считаю, что все они должны быть расследованы, (…) во всяком случае гражданское население должно быть защищено любой ценой, а жестокое обращение с гражданским населением должно быть осуждено самым решительным образом, и такие случаи должны быть расследованы. Мы хотим независимого и беспристрастного расследования, — сказал представитель Орбана.

Резкая смена позиция главы венгерского правительства важна так как ранее Виктор Орбан отказывался поддержать Украину в войне, начатой Кремлем, а также выступал с заявлениями, где президент Украины Владимир Зеленский поддавался критике.

Ранее, 8 апреля, председатель ведущей польской правящей партии Закон о справедливости (PiS) Ярослав Качиньский раскритиковал Виктора Орбана за отказ осудить Россию за ее убийства в Буче.

— Я должен признать, что все это очень печально. Если Орбан скажет, что не видит, что произошло в Буче, я бы посоветовал ему обратиться к офтальмологу, — сказал он.

Качиньский также сказал, что их страны не смогут сотрудничать, как раньше, если так будет продолжаться.

Источник: Telex