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Евросоюз закрыл границы для российских и белорусских грузовиков

Виктория Гирко редактор ленты, корреспондент
Евросоюз закрыл границы для российских и белорусских грузовиков

С 9 апреля Европейский Союз запретил ввоз и транзит новых грузов транспортом из России и Беларуси на свою территорию.

Полный запрет на пересечение границы этими фурами начнет действовать с 16 апреля.

До 16 апреля он не касается перевозки грузов, которая началась до 9 апреля, если автотранспорт уже находился на территории ЕС до тех пор или необходим транзит, чтобы вернуться в Россию и Беларусь.

В то же время запрет ЕС не распространяется на фуры с почтой. Также ЕС может разрешить перевозку грузов из России и Беларуси, если эта перевозка необходима для:

  • покупки, импорта или транзита в ЕС природного газа и нефти, в частности нефтепродуктов, а также титановой, алюминиевой, медной, никелевой, палладиевой и железной руды;
  • покупки, импорта или транзита в ЕС фармацевтических, медицинских, сельскохозяйственных и пищевых продуктов, включая пшеницу и удобрение;
  • гуманитарных целей;
  • дипломатических и консульских представительств Евросоюза и государств ЕС в Беларуси, в частности делегаций, посольств и миссий, или международных организаций в Беларуси, которые пользуются иммунитетами в соответствии с международным правом.
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Источник: Официальный журнал ЕС

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Фото: Depositphotos

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