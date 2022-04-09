С 9 апреля Европейский Союз запретил ввоз и транзит новых грузов транспортом из России и Беларуси на свою территорию.

Полный запрет на пересечение границы этими фурами начнет действовать с 16 апреля.

До 16 апреля он не касается перевозки грузов, которая началась до 9 апреля, если автотранспорт уже находился на территории ЕС до тех пор или необходим транзит, чтобы вернуться в Россию и Беларусь.

В то же время запрет ЕС не распространяется на фуры с почтой. Также ЕС может разрешить перевозку грузов из России и Беларуси, если эта перевозка необходима для:

покупки, импорта или транзита в ЕС природного газа и нефти, в частности нефтепродуктов, а также титановой, алюминиевой, медной, никелевой, палладиевой и железной руды;

покупки, импорта или транзита в ЕС фармацевтических, медицинских, сельскохозяйственных и пищевых продуктов, включая пшеницу и удобрение;

гуманитарных целей;

дипломатических и консульских представительств Евросоюза и государств ЕС в Беларуси, в частности делегаций, посольств и миссий, или международных организаций в Беларуси, которые пользуются иммунитетами в соответствии с международным правом.

Источник: Официальный журнал ЕС