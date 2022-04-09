Из-за сбоев, вызванных войной в Украине, мировые цены на продовольствие резко выросли в прошлом месяце до самого высокого уровня за всю историю.

Россия и Украина являются ключевыми поставщиками пшеницы и других зерновых культур в мире.

Об этом сообщает Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО).

В организации сообщили, что в марте 2022 года зафиксировали самый высокий уровень цен продовольственных товаров за всю историю существования организации.

— Индекс отслеживает ежемесячные изменения международных цен на корзину продовольственных товаров, используемых для общей торговли. Последний уровень индекса был на 33,6% выше, чем в марте 2021 года, — сообщает ООН.

Индекс цен на зерновые культуры в марте был на 17,1% выше, чем в феврале, из-за значительного роста цен на пшеницу и все грубое зерно.

За последние три года на Российскую Федерацию и Украину вместе приходилось около 30% и 20% мирового экспорта пшеницы и кукурузы соответственно.

В течение последнего месяца мировые цены на пшеницу выросли на 19,7%, что усугубляется из-за беспокойства относительно условий посева в Соединенных Штатах Америки.

Между тем цены на кукурузу выросли на 19,1% по сравнению с предыдущим месяцем, достигнув рекордного уровня вместе с ценами на ячмень и сорго.

Контрастные тенденции разного происхождения и качества привели к тому, что мартовское значение индекса цен на рис мало изменилось с февраля, но все еще на 10% ниже чем в прошлом году.

Индекс цен на растительное масло вырос на 23,2% из-за повышения котировок на подсолнечное масло, ведущим экспортером которого является Украина.

Цены на пальмовое, соевое и рапсовое масло также заметно выросли в результате повышения цен на масло из семян подсолнечника и роста цен на сырое масло, а цены на соевое масло также подкрепляются опасениями по сокращению экспорта из Южной Америки.

Индекс цен на сахар вырос на 6,7% с февраля. Высокие цены на нефть были движущим фактором, наряду с повышением курса бразильского реала, в то же время благоприятные перспективы производства в Индии предотвратило большему ежемесячному повышению цен.

Индекс цен на мясо в марте вырос на 4,8%, достигнув исторического максимума, вследствие роста цен на мясо свиней, связанного с нехваткой убойных животных в Западной Европе.

Международные цены на мясо птицы также выросли в связи с сокращением поставок из ведущих стран-экспортеров после вспышек птичьего гриппа.

Индекс цен на молочную продукцию вырос на 2,6% и был на 23,6% выше, чем в марте 2021 года, поскольку котировки на масло и сухое молоко резко выросли на фоне роста спроса на импорт на ближайшие и долгосрочные поставки, особенно с азиатских рынков.