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Факты / Мир / Мировые новости

Берлускони осудил действия Путина и назвал ужасы в Буче военными преступлениями

Владислава Ткаченко Редакторка сайта
Сільвіо Берлусконі

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони заявил, что очень разочарован поведением президента России Владимира Путина.

Об этом сообщает Медуза.

Берлускони заявил, что Россия не может снять с себя ответственность за настоящие военные преступления, совершенные в Буче, и ради собственных интересов должна установить и отдать под суд виновных.

— Не могу и не хочу скрывать, что очень разочарован и расстроен поведением Владимира Путина, который взял на себя тяжелую ответственность перед миром. Я познакомился с ним двадцать лет назад. Он всегда казался мне человеком здравого смысла, человеком демократии, человеком мира, — сказал Берлускони.

Берлускони, которому уже 85 лет, сообщил об этом во время своего выступления на мероприятии партии Вперед, Италия!, председателем которой он является.

Напоминаем, что Сильвио Берлускони и Владимир Путин считаются друзьями. Они неоднократно встречались, даже после того, как Берлускони прекратил занимать государственные должности в Италии.

Кстати, Берлускони называл законным присоединение Крыма к России и посещал его вместе с Путиным.

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Фото: Depositphotos

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