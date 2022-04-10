Финансовая поддержка и помощь: Канада упростила въезд для украинских граждан

Канада упростила въезд для граждан Украины, которые ищут убежище в Канаде. Правительство разрешило беженцам не предоставлять биометрические данные (отпечатки пальцев и фотографию).

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил, что правительство предоставит чартерные рейсы для украинских беженцев. Канада будет размещать украинцев в гостиницах на две недели после их прибытия и будет оказывать краткосрочную поддержку доходов.

— Когда насилие заставляет людей быстро покидать свою страну, важно убедиться, что у них есть то, что им нужно, — подчеркнул премьер-министр Канады.

Джастин Трюдо объявил об усилиях на глобальном сборе средств в Варшаве, к которому он присоединился с помощью видеосвязи. По его словам, Канада является домом для второй по численности украинской общины в мире.

В прошлом месяце Канада предоставила украинцам возможность для временного проживания по сокращенной процедуре, упрощая визовые требования для въезда в страну.

Согласно заявлению офиса премьер-министра, страна одобрила более 30 тыс. заявок от украинцев по новой процедуре. Федеральный министр иммиграции Шон Фрейзер заявил, что в общей сложности Канада получила более 112 тыс. заявлений.