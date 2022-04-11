Мы изучаем этот вопрос: Салливан о дате возвращения посольства США в Киев

Вашингтон прорабатывает вопрос о том, когда станет возможным возвращение посольства США в Украине обратно в Киев.

Об этом 10 апреля в одном из интервью заявил советник по национальной безопасности США Джейк Салливан.

Так он ответил на вопрос журналистки CBS News, которая привела пример недавних визитов в Киев президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и других известных политиков.

– Мы работаем над тем, когда мы сможем восстановить наше дипломатическое присутствие в Киеве. Это суждение, которое прорабатывается нашими специалистами по безопасности. Они активно этим занимаются. Между тем, США наращивают ресурсы, оружие, военную технику, а также дипломатические ресурсы, чтобы поддержать украинцев, — заверил Джейк Салливан.

Напомним, по состоянию на 10 апреля работу посольств в Киеве уже возобновили такие страны как Турция, представительство ЕС, Латвия, Литва, Эстония.

После праздников, как заявили накануне представители МИД, в Киеве заработает посольство Италии.