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Факты / Мир / Мировые новости

Папа Римский призвал к пасхальному перемирию в Украине

Мария Степанюк редактор ленты, журналист, обозреватель
Папа Римський Франциск

Папа Римский Франциск призвал Москву и Киев заключить пасхальное перемирие в Украине, что приведет к переговорам “крепкого мира”.

Он подчеркнул, что тишина не должна использоваться для перегруппировки войск.

– Отложите оружие! Пусть начнется пасхальное перемирие; но не для того, чтобы перезарядить оружие и снова воевать, нет!

Перемирие для того, чтобы дойти до мира через настоящие переговоры, готовы даже кое-чем уступить ради добра людей, — сказал он в конце богослужения в Вербное воскресенье для десятков тысяч человек на площади Святого Петра в Ватикане.

Сегодня христиане западного обряда празднуют Вербное воскресенье. Понтифик отметил, что мир готовится праздновать победу Господа Иисуса Христа над грехом и смертью, но сегодня идет война: Христос нес крест, чтобы освободить нас от господства зла. Он умер, чтобы царствовали жизнь, любовь, мир.

В начале марта Папа Франциск отправил в Украину двух кардиналов Конрада Краевски и кардинала Михаэла Черни, возглавляющего папскую канцелярию, занимающуюся вопросами миграции, милосердия, справедливости и мира.

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Источник: Vatican News

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Фото: Depositphotos

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