Stand Up for Ukraine собрала $4,6 млрд грантов и $5,5 млрд кредитов на помощь украинским беженцам и ВПО.

Гранты на $4,6 млрд США и кредиты на $5,5 млрд по итогам акции по сбору средств Stand Up for Ukraine будут направлены на поддержку 4,4 млн украинских беженцев, которые сейчас находятся в европейских странах, и 6,5 млн внутренне перемещенных лиц (ВПО) в Украине.

Из этой суммы около €4,1 млрд — это пожертвования правительств, компаний и отдельных лиц, а около €5 млрд — в виде займов и грантов от европейских государственных финансовых учреждений.

Президент Комиссии Урсула фон дер Ляєн, которая созвала мероприятие вместе с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, пообещала выделить почти €1 млрд на помощь украинцам, которые вынуждены бежать от войны.

Из этой суммы около €600 млн пойдут украинским властям и ООН на помощь людям в Украине. €400 млн пойдут в европейские страны, которые приняли украинских беженцев.

— Украинцы отстаивают нашу свободу, поэтому мы отстаиваем Украину, — сказала фон дер Ляєн.

Трюдо объявил о дополнительных $80 млн гуманитарной помощи для Украины и соседних стран. Он сказал, что Канада также предоставит более 345 тыс. необходимых предметов помощи.

— Поскольку гуманитарный кризис углубляется, а потребности продолжают расти, наш гуманитарный ответ должен идти в ногу, – сказал Трюдо.

Кроме того Банк развития Совета Европы сделал заявление о кредитах на сумму $1,1 млрд, а Европейский инвестиционный банк — на сумму $4,4 млрд.

Также Европейский банк реконструкции и развития подтвердил, что он выделит $1,1 млрд.

Еврокомиссии также уточнила, что с €9,1 млрд — €1, 8 млрд предназначены для внутренне перемещенных лиц в Украине, а €7, 3 млрд – для размещения беженцев в государствах-членах ЕС и соседних странах.

Также стало известно, что корпоративные обязательства приняли на себя такие компании: Blue Bottle Coffee, Bridgewater Associates, Cisco, Coca-Cola Company, Continental Development Corporation, Crush Music, CSL Behring, DocuSign, Farmamundi Foundation, Google, Nestlé, Nespresso, Twitter, Verizon и другие.

Кроме того мероприятие поддержали более сотни артистов, спортсменов, адвокатов и граждан со всего мира. Среди которых Билли Айлиш, Мадонна, Бон Джови и Брюс Спрингстин и другие.