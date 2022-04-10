Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовостиЗдоровьеLifestyleУкраинцы в ПольшеНикогда сноваВживуюВидеоПоддержать
Они заплатят за эти жизни…
Российские террористы 45 день войны
Убили Убили
176 детей
Ранили Ранили
>324 детей
Убили (данные ООН) Убили (данные ООН)
1 480 взрослых
Факты / Мир / Мировые новости

Великобритания предоставит Украине новую военную и экономическую поддержку — Трасс

Владислава Ткаченко Редакторка сайта
Великобритания предоставит Украине новую военную и экономическую поддержку — Трасс

Великобритания окажет Украине новую экономическую и военную поддержку.

Об этом сообщила министр иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс.

Во время своего визита в Киеве премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предложил новую военную помощь – 120 единиц бронетехники и новые противокорабельные ракетные комплексы.

Это в дополнение к уже объявленной высококачественной военной техники стоимостью 100 млн фунтов стерлингов, включая больше зенитных ракет Starstreak и еще 800 противотанковых ракет и высокотехнологичные боеприпасы для точных ударов.

Премьер-министр также подтвердил дальнейшую экономическую поддержку, гарантировав дополнительные $500 млн (385 млн фунтов стерлингов) в кредите Всемирного банка Украине.

Таким образом общая сумма помощи составит $1 млрд.

Также Трасс сообщила о введении бестаможного импорт в Великобританию всех товаров из Украины и об ускоренной поддержке UKEF в размере $3,5 млрд и грантах в размере $400 млн.

Читайте
Переговоры Зеленского и Путина состоятся после битвы на Донбассе - Подоляк

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка