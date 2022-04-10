Великобритания предоставит Украине новую военную и экономическую поддержку — Трасс

Великобритания окажет Украине новую экономическую и военную поддержку.

Об этом сообщила министр иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс.

Во время своего визита в Киеве премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предложил новую военную помощь – 120 единиц бронетехники и новые противокорабельные ракетные комплексы.

Это в дополнение к уже объявленной высококачественной военной техники стоимостью 100 млн фунтов стерлингов, включая больше зенитных ракет Starstreak и еще 800 противотанковых ракет и высокотехнологичные боеприпасы для точных ударов.

Премьер-министр также подтвердил дальнейшую экономическую поддержку, гарантировав дополнительные $500 млн (385 млн фунтов стерлингов) в кредите Всемирного банка Украине.

Таким образом общая сумма помощи составит $1 млрд.

Также Трасс сообщила о введении бестаможного импорт в Великобританию всех товаров из Украины и об ускоренной поддержке UKEF в размере $3,5 млрд и грантах в размере $400 млн.