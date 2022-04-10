Во Франции сегодня, 10 апреля? первый тур выборов президента. По данным МВД Франции, явка избирателей в полдень составила 25,48%, что на три пункта меньше соответствующих показателей первого тура 2017 года.

Одиннадцать кандидатов стремятся сместить действующего президента страны Эммануэля Макрона, который со своей стороны стремится стать первым президентом Франции после Жака Ширака в 2002 году, который смог переизбраться.

Два кандидата, которые наберут наибольшее количество голосов, выйдут во второй тур, который запланирован на 24 апреля.

Первые экзитполы ожидаются в 20:00 по парижскому времени (21:00 по Киеву), сразу после закрытия избирательных участков в Париже и других больших французских городах. До этого времени французским СМИ запрещено цитировать кандидатов или публиковать опрос общественного мнения, чтобы убедиться, что они не влияют на избирателей.

12 кандидатов в кресло президента Франции

Среди кандидатов на пост президента Франции – четыре женщины. Самому молодому — 44 года (Макрон), самому старшему участнику президентской гонки — 70 лет (Меланшон).

Итак, на пост президента Франции претендуют:

Натали Арто – кандидат от партии Рабочая борьба,

Николя Дюпон-Эньян — лидер правой партии Вставай, Франция,

Анн Идальго – мэр Парижа и кандидат от социалистов,

Янник Жадо – кандидат французских зеленых,

Жан Лассаль – депутат от партии Сопротивление,

Марин Ле Пен – лидер ультраправой партии Национальное объединение,

Эммануэль Макрон – действующий президент Франции, представляющий партию Вперед, Республика!,

Жан-Люк Меланшон – лидер крайне левой партии Непокоренная Франция,

Валери Пекресс — кандидат правоцентристских Республиканцев,

Филипп Путу – кандидат от антикапиталистической партии Франции,

Фабьен Руссель — коммунист,

Эрик Земмур – кандидат крайне правых.

В этом году борьбу ведут как полные новички президентской гонки, как Земмур и Идальго, так и опытные бойцы — Ле Пен и Меланшон, для которых это уже третьи выборы.

Кто может выйти во второй тур?

Предвыборные социологические опросы утверждали, что по итогам первого тура наибольшее количество голосов наберут Макрон и Ле Пен, что позволит им выйти во второй тур. Один из недавних опросов Opinion Way показал, что действующий президент получит 26% голосов, Ле Пен – 22%, третье место прогнозируется Меланшону (16%).

Все опросы показывали, что ни один из кандидатов не получит абсолютного большинства, поэтому выборы, скорее всего, пройдут в два тура.

Эммануэль Макрон

44-летний Макрон официально объявил о выдвижении своей кандидатуры на второй срок только 3 марта, менее чем за 40 дней до первого тура выборов.

В программе Макрона: снижение налогов и сокращение расходов бюджета (по €15 млрд); пенсионная реформа с повышением возраста выхода на заслуженный отдых с 62 до 64 лет; продолжение реформ в сфере занятости и пособия по безработице; реформа системы выплаты социальной помощи; возобновление строительства АЭС; увеличение военного бюджета с €40 до €50 млрд.

Марин Ле Пен

53-летняя Ле Пен раньше гордилась своими связями с Путиным, остро критиковала ЕС и НАТО, но в этой избирательной кампании она приложила усилия, чтобы дистанцироваться от Москвы и в частности сразу осудила российскую войну в Украине.

В программе Ле Пен: значительное усиление иммиграционной политики; увеличение финансирования МВД и системы правосудия; увеличение количества мест в тюрьмах; усиление мер борьбы с исламизмом; план инвестиций в здравоохранение в размере €20 млрд; снижение цен на энергоносители для населения; национализация скоростных платных дорог; приватизация общественных телеканалов и радиостанций

В 2017-м оба политика вышли во второй тур выборов, по итогам которого Ле Пен почти вдвое уступила Макрону (33,9% и 66,1% голосов соответственно).

Президента Франции избирают всеобщим прямым голосованием на пять лет. Если ни один из кандидатов не набирает в первом туре абсолютное большинство, то между двумя кандидатами, получившими наибольшее количество голосов, проводится второй тур. Пост главы государства нельзя занимать более двух сроков подряд.