Летом Финляндия, а затем и Швеция намерены подать заявку на членство в НАТО.

Об этом сообщает издание The Times со ссылкой на комментарии американских чиновников.

По их словам, в Вашингтоне рассчитывают на расширение альянса с 30 до 32 членов и считают такой шаг прямым следствием вторжения России в Украину.

Официальные лица в США отметили, что членство в Североатлантическом альянсе обеих территориально приближенных к Российской Федерации скандинавских стран было “темой разговоров и нескольких сессий” в ходе переговоров между министрами иностранных дел НАТО на прошлой неделе.

– Неужели это может быть чем-то иным, нежели глобальной стратегической ошибкой Путина? – сообщил один из чиновников в США.

Напомним, что в июне на саммите НАТО в Мадриде должно быть принято решение о перезагрузке Североатлантического альянса.

К фундаментальной трансформации НАТО подтолкнула начатая президентом РФ Владимиром Путиным полномасштабная война в Украине.

Известно, что НАТО планирует развернуть постоянные войска на своей границе.

Тем временем глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины генерал-майор Кирилл Буданов убежден, что попытки НАТО избежать конфронтации с Россией имеют большие риски, чем возможная эскалация между Альянсом и РФ.

По его убеждению, “если мир проглотит агрессию Путина и не предложит радикального решения, она будет повторяться снова и снова”.

За ситуацией на фронте можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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