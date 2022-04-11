Цена на нефть упала в понедельник, 11 апреля 2022 года. Падение стоимости спровоцировали коронавирус в Китае и введение карантина.

Фиксируется снижение цены до более 2%, в частности, стоимость нефти марки Brent упала на 2,31% — до $100,43 за баррель. Фьючерсы на нефть марки West Texas Intermediate подешевели на 2,47% — до $95,83 за баррель.

На цене отобразилось падение спроса на топливо из-за вспышки коронавируса в Китае, в частности в Шанхае. Там действуют строгие карантинные ограничения — люди не могут выходить на улицу, совершать поездки.

В то же время снятие ограничений пока не предвидится, поскольку это может привести к еще большему распространению коронавируса и коллапсу медицинской системы.

Ситуация на рынке предложения более оптимистичная — на прошлой неделе члены Международного энергетического агентства, включая США, приняли обязательство высвободить до 240 млн баррелей нефти в течение следующих шести месяцев, это сняло некоторые опасения по поводу нехватки предложения. Ранее из-за опасений нехватки предложения цена росла.

На рынке нефти отразилась ситуация в Украине, в частности, полномасштабное вторжение России. Из-за этого некоторые страны отказались от покупки российской нефти.

Источник: Business Insider