В понедельник, 11 апреля, министры иностранных дел стран Европейского Союза соберутся на заседание в Люксембурге, ключевой темой которого будет ситуация вокруг Украины.

Об этом сообщил в комментарии журналистам высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель. Он сделал заявление перед началом заседания Совета министров иностранных дел (Foreign Affairs Council).

Боррель отметил, что доложит главам МИД о своей недавней поездке в Киев, которую он совершил вместе с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

– Мы снова собираемся обсуждать Украину. Я доложу Совету министров иностранных дел о поездке в Украину… Мы стали свидетелями того, что там происходит, жестокой агрессии российских войск против мирного населения. Мы вернулись действительно пораженные после увиденного, — отметил Боррель, призвав журналистов ехать в Киев и увидеть все своими глазами.

Глава дипломатии ЕС уточнил, что на сегодняшнем заседании министры обсудят, как можно еще больше поддержать украинский народ, а также как Евросоюз может поддержать Международный уголовный суд, занимающийся расследованием военных преступлений РФ против Украины.

Боррель заверил, что ЕС будет оказывать всю возможную поддержку как украинским прокурорам, так и прокурорам Международного уголовного суда.

Отвечая на вопрос, готов ли ЕС рассмотреть введение нефтяного эмбарго против РФ, Боррель заверил, что министры сегодня обязательно обсудят новые антироссийские санкции.

– Санкции всегда на столе. Обсуждать Украину – это, безусловно, обсуждать эффективность наших санкций… Конечно, министры обсудят, какие следующие шаги, — подчеркнул глава дипломатии ЕС, не уточнив, будет ли идти речь о нефтяном эмбарго.

Боррель также сообщил, что война за Донбасс может ужесточиться уже в ближайшие дни.

– Боюсь, что российские войска концентрируются на востоке для наступления на Донбасс. Мы очень хорошо это осознаем. Боюсь, что в ближайшие дни война на Донбассе усилится, – заявил он.

Боррель выразил мнение, что всем в мире придется столкнуться с последствиями полномасштабной войны в Украине – из-за повышения цен на энергоносители и продовольствие. Поэтому главы МИД стран ЕС сегодня также обсудят шаги по противодействию возможному экономическому кризису.

На днях Евросоюз утвердил пятый пакет санкций против РФ. Он содержит запрет на покупку российского угля и доступ российских судов в порты ЕС, а также запрет на экспорт и импорт ряда товаров.

В пакет санкций ЕС попали более 200 граждан РФ, а также ряд российских банков, промышленных и транспортных компаний.

Источник: European Union External Action