Действующий глава Франции Эммануэль Макрон занял первое место в первом туре президентских выборов после обработки 100% бюллетеней всех муниципалитетов.
За него отдали свои голоса 27,6% избирателей.
Его ближайшая конкурентка – Марин Ле Пен – с 23,41% голосов получила второй результат.
Замыкает тройку Жан-Люк Меланшон с 21,95% поддержки избирателей.
Меньше 10% на выборах 10 апреля получили:
- Эрик Земмур – 7,05%,
- Валери Пекресс – 4,79%,
- Янник Жадо – 4,58%,
- Жан Лассаль – 3,16%,
- Фабьен Руссель – 2,31%,
- Николя Дюпон-Эньян – 2,07%,
- Анн Идальго – 1,74%,
- Филипп Путу – 0,77%,
- Натали Арто – 0,57%.
К слову, явка в первом туре составила около 65%, что является самым низким показателем с 2012 года.
Таким образом, во второй тур выборов, который состоится 24 апреля, вместе с Эммануэлем Макроном вышла Марин Ле Пен.
Кандидаты уже соревновались на президентских выборах в 2017 году.
Тогда Эммануэль Макрон во втором туре победил Ле Пен с 66,1% голосов избирателей.
Его оппонентку поддержали 33,9% избирателей.
Источник: Le Figaro