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На выборах во Франции подсчитано 100% голосов – какой отрыв между Макроном и Ле Пен

Татьяна Забожко редактор ленты
На выборах во Франции подсчитано 100% голосов – какой отрыв между Макроном и Ле Пен

Действующий глава Франции Эммануэль Макрон занял первое место в первом туре президентских выборов после обработки 100% бюллетеней всех муниципалитетов.

За него отдали свои голоса 27,6% избирателей.

Его ближайшая конкурентка – Марин Ле Пен – с 23,41% голосов получила второй результат.

Замыкает тройку Жан-Люк Меланшон с 21,95% поддержки избирателей.

Меньше 10% на выборах 10 апреля получили:

  • Эрик Земмур – 7,05%,
  • Валери Пекресс – 4,79%,
  • Янник Жадо – 4,58%,
  • Жан Лассаль – 3,16%,
  • Фабьен Руссель – 2,31%,
  • Николя Дюпон-Эньян – 2,07%,
  • Анн Идальго – 1,74%,
  • Филипп Путу – 0,77%,
  • Натали Арто – 0,57%.

К слову, явка в первом туре составила около 65%, что является самым низким показателем с 2012 года.

Таким образом, во второй тур выборов, который состоится 24 апреля, вместе с Эммануэлем Макроном вышла Марин Ле Пен.

Кандидаты уже соревновались на президентских выборах в 2017 году.

Тогда Эммануэль Макрон во втором туре победил Ле Пен с 66,1% голосов избирателей.

Его оппонентку поддержали 33,9% избирателей.

Источник: Le Figaro

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