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Разговор был очень прямым, открытым и жестким: канцлер Австрии о переговорах с Путиным

Евгения Шапоренко журналист раздела Lifestyle
Разговор был очень прямым, открытым и жестким: канцлер Австрии о переговорах с Путиным

Канцлер Австрии Карл Нехаммер прокомментировал закрытые переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. По его словам, разговор был очень жестким и прямым.

Примечательно, что встреча проходила в резиденции бункерного лидера на окраине Москвы.

— Это не дружеский визит. Я только что приехал из Украины и своими глазами видел неизмеримые страдания, причиненные российской агрессией, — заявил канцлер.

Переговоры продолжалась 75 минут, до и после не было никаких фотографий или заявлений для СМИ. Хотя визит канцлера в Киев проходил открыто, среди присутствующих было и много журналистов.

По словам Нехаммера, поездка в Москву и переговоры с президентом Путиным являются для него обязанностью.

— Это было очень прямолинейно, открыто и жестко, — сказал Нехаммер о разговоре с Путиным.

Канцлер Австрии отметил, что говорил о серьезных военных преступлениях в Буче и других местах. Также он добавил, ​что все виновные в них должны быть привлечены к ответственности.

Он также сказал Путину, что санкции против России останутся в силе и будут ужесточаться до тех пор, пока в Украине будут умирать люди.

— ЕС более сплочен в этом вопросе, чем когда-либо, — отметил канцлер.

По его словам, он призвал к немедленному прекращению боевых действий, созданию гуманитарных коридоров для эвакуации.

— Срочно необходимы гуманитарные коридоры для доставки питьевой воды и продовольствия в осажденные города и для вывода женщин, детей и раненых, — отметил Нехаммер.

Теперь он хочет проинформировать своих европейских партнеров о переговорах и посоветовать им дальнейшие шаги.

— Но самым важным моим посланием Путину было то, что эта война должна наконец закончиться, потому что в войне есть только проигравшие с обеих сторон, — заявил канцлер.

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Источник: Kurier

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Фото: Getty Images

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