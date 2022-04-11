Канцлер Австрии Карл Нехаммер прокомментировал закрытые переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. По его словам, разговор был очень жестким и прямым.
Примечательно, что встреча проходила в резиденции бункерного лидера на окраине Москвы.
— Это не дружеский визит. Я только что приехал из Украины и своими глазами видел неизмеримые страдания, причиненные российской агрессией, — заявил канцлер.
Переговоры продолжалась 75 минут, до и после не было никаких фотографий или заявлений для СМИ. Хотя визит канцлера в Киев проходил открыто, среди присутствующих было и много журналистов.
По словам Нехаммера, поездка в Москву и переговоры с президентом Путиным являются для него обязанностью.
— Это было очень прямолинейно, открыто и жестко, — сказал Нехаммер о разговоре с Путиным.
Канцлер Австрии отметил, что говорил о серьезных военных преступлениях в Буче и других местах. Также он добавил, что все виновные в них должны быть привлечены к ответственности.
Он также сказал Путину, что санкции против России останутся в силе и будут ужесточаться до тех пор, пока в Украине будут умирать люди.
— ЕС более сплочен в этом вопросе, чем когда-либо, — отметил канцлер.
По его словам, он призвал к немедленному прекращению боевых действий, созданию гуманитарных коридоров для эвакуации.
— Срочно необходимы гуманитарные коридоры для доставки питьевой воды и продовольствия в осажденные города и для вывода женщин, детей и раненых, — отметил Нехаммер.
Теперь он хочет проинформировать своих европейских партнеров о переговорах и посоветовать им дальнейшие шаги.
— Но самым важным моим посланием Путину было то, что эта война должна наконец закончиться, потому что в войне есть только проигравшие с обеих сторон, — заявил канцлер.
Источник: Kurier