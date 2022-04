Сожгли флаг и засыпали лошадиным навозом: в Греции и Германии провалились автопробеги РФ

В греческих Афинах на прошлой неделе россияне провели автопробег и митинг в поддержку преступных действий президента России в Украине.

Во время него они в очередной раз продемонстрировали миру свою “культуру” в виде нецензурных слов и жестов.

Сейчас в сети набирает популярность видео с одной из узких улиц Афин.

На кадрах видно, как местные жители бьют машины с российскими флагами из этого автопробега, выражают свое несогласие и плюют в них.

Финалом ролика является сожжение российского флага на афинской улице.

Пользователи в социальной сети Twitter шутят, что пророссийский митинг “все равно идет не по плану”, добавляя эмодзы смеха, отмечая, что в Варшаве было бы значительно хуже.

Видео по ошибке распространяется с привязкой к Кипру, где также были пророссийские митинги, но на самом деле “самоликвидация” российского флага прошла в Афинах.

Кроме этого, в сети распространяют фото с пророссийского митинга в Германии, где автомобили россиян засыпали лошадиными экскрементами.

Russian pro-war “parade” yesterday in Germany blocked and literally covered in horse shit pic.twitter.com/AQonigNRe5

— Exen (@Exen) April 11, 2022