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Администрация Байдена готовится к запуску новой программы для беженцев из Украины

Евгения Шапоренко журналист раздела Lifestyle
Администрация Байдена готовится к запуску новой программы для беженцев из Украины

Администрация американского президента Джо Байдена работает над программой для украинских беженцев. Однако в США ставят под сомнение ее эффективность.

Об этом пишет CNN со ссылкой на чиновников из администрации.

По словам двух чиновников администрации, администрация Байдена готовится развернуть новую программу, предназначенную для украинских беженцев, которая ускорит процесс для тех, кто пытается приехать в США.

Программа осуществляется вслед за обязательством президента США Джо Байдена принять до 100 тыс. украинских беженцев с помощью ряда законных путей и с упором на воссоединение семей. Спустя более двух недель после этого объявления администрация еще не предоставила дополнительных подробностей, и сотни украинцев решили отправиться на американо-мексиканскую границу, чтобы получить въезд в страну.

Ожидается, что новая программа может стартовать уже на следующей неделе. Она должна позволить людям временно остаться в стране. По словам одного из представителей администрации, для того, чтобы приехать в США, людям необходимо будет заполнить заявку на спонсорство от их имени. Детали плана все еще дорабатывались.

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