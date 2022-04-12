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Мы не перестанем кричать! Украинки вышли на новые Марши матерей в Европе и Америке

Марина Корзун руководитель раздела Lifestyle
Мы не перестанем кричать! Украинки вышли на новые Марши матерей в Европе и Америке

Уже четвертую неделю подряд в больших городах Европы и Америки проходят Марши украинских матерей, вынужденных бежать с детьми от войны.

В эти выходные Марши матерей прошли в Кракове, Братиславе, Кишиневе, уже в третий раз в Мюнхене и в четвертый раз в Атланте. Главным атрибутом акции стали куклы в окровавленных простынях, символизирующих сотни детей, убитых российскими военными.

Марш в Кракове собрал более 500 украинских и польских матерей. Мирное шествие прошло от памятника жертвам Катыни до площади Рынок, где была объявлена ​​минута молчания, которой почтили память погибших украинских детей, а также убитых польских солдат в Катыни и жертв Смоленской катастрофы.

В конце участницы создали инсталляцию в виде братской детской могилы из кукол и лампадок.

Уже третье шествие украинских женщин в Мюнхене прошло совместно с акцией за мир в Украине, организованной гражданским движением VITSCHE. В этот раз к акции присоединилась заслуженная артистка Украины Оксана Стебельская, а также психолог Наталья Холоденко.

Марш матерей в Братиславе собрал более 800 украинских матерей, к которым приобщилось большое количество солидарных словаков. Акция прошла в центре города, в партнерстве с инициативами Обеспокоенные матери и Мир Украины.

В Кишиневе состоялась двойная акция в поддержку Украины – шествие украинских матерей и акция солидарности с Мариуполем.

Участники собрались у посольства России и прошли к Театру оперы и балета, где выложили свечами надпись Дети и спели песню группы Один в каноэ У мене немає дому.

В четвертый раз Марш матерей состоялся в Атланте. Траурное шествие прошло от офиса CNN к Централ-парку. На этот раз участники были одеты в черную траурную одежду. А к акции также присоединились проходившие мимо американцы.

Чтобы привлечь внимание к акции, женщины устроили перформанс по созданию братской детской могилы из кукол в окровавленных простынях, а также детских игрушек, одежды, обуви и свечей.

– Глядя на то, как убивают наших детей и как пытаются сломать Украину, у каждой женщины болит сердце и ей хочется от этой боли кричать. К сожалению, именно этот крик объединяет нас, сильных, смелых женщин с активной гражданской позицией по всему миру. И видя, с какой силой мы кричим в разных странах, к нам присоединяются другие женщины, разделяющие с нами боль. И мы растем, и это радует.

Потому что сила в нашем единстве по всему миру. Потому что наш крик становится сильнее. Он уже объединил 14 стран и собрал за последний месяц тысячи человек на центральных площадях 23-х городов. И с каждым новым днем ​​будем расти. И мы не перестанем кричать, пока не кончится этот кошмар. А вы, политики всего мира, не сможете заснуть от этого крика, пока спокойно не будут спать наши дети, – отметила куратор проекта Ольга Канская.

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