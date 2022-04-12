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Германия, Нидерланды и Швеция выделят €2,5 млн на расследование военных преступлений в Украине

Владислава Ткаченко Редакторка сайта
Германия, Нидерланды и Швеция выделят €2,5 млн на расследование военных преступлений в Украине

Германия, Нидерланды и Швеция заявили, что выделяют €2,5 млн Международному уголовному суду (МУС), чтобы помочь в расследовании военных преступлений в Украине.

Министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстра, правительство которого выделяет €1 млн, заявил, что, по мнению Европейского Союза, суд является лучшим местом для привлечения предполагаемых преступников к ответственности.

Главный прокурор МУС Карим Хан объявил, что начнет расследование в начале марта.

С начала полномасштабной войны в Украине было обнародовано множество зверств, в том числе обнаружения массовых захоронений в городе Буча и нападение на железнодорожный вокзал в Краматорске, в результате которого погибли десятки мирных жителей.

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Источник: AFP

Фото: Depositphotos

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