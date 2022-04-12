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Нужно определить сроки для стран ЕС по ограничению использования нефти РФ — Зеленский

Юля Захарченко редактор ленты
Нужно определить сроки для стран ЕС по ограничению использования нефти РФ — Зеленский

Необходимо определить конкретные сроки для каждой страны-члена Европейского Союза, в которых государства должны отказаться или ограничить использование энергетических ресурсов Российской Федерации.

Такое мнение высказал президент Украины Владимир Зеленский во время обращения к парламенту Литвы.

— Наконец-то должны быть определены конкретные сроки для каждого государства Евросоюза, чтобы реально отказаться или хотя бы существенно ограничить потребление российского газа и нефти, — убежден глава государства.

Президент считает, что только так российское руководство придет к мнению, что нужно способствовать реальному миру в Украине, а война – это, прежде всего, катастрофа для Кремля.

По его словам, реакция Европы на агрессию России должна быть сильной, поэтому нельзя ожидать разработки шестого, седьмого или 10-го пакета санкций против РФ, чтобы принять действительно мощные решения.

Президент Украины убежден, что в шестой пакет нужно обязательно ввести ограничения против российской нефти и санкционировать все банки РФ.

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Фото: Офис президента

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