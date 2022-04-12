РФ уверена в безнаказанности, но мир не забудет: Зеленский к парламенту Литвы

Российская Федерация совершает военные преступления на территории Украины, считая, что избежит ответственности за свои агрессивные действия. Однако весь мир не забудет, как Россия убивала мирных жителей в Буче, Ирпене и других городах.

Президент Украины Владимир Зеленский в обращении к парламенту Литвы поблагодарил страну за поддержку в непростое для нашего государства время.

– Нужно показать России, что война не сломает нас. Мир будет уже совсем скоро, – убежден президент.

По словам главы государства, российские наемники принудительно увозят тысячи украинцев на территорию РФ.

В освобожденных от российских военных районах Украины продолжается работа по расследованию военных преступлений, совершенных страной-агрессором.

– Мы почти ежедневно находим новые массовые захоронения убитых, собираются показания. Тысячи убийств, сотни случаев пыток, трупы людей до сих пор находят в канализационных люках и подвалах, связанные и изуродованные тела, – рассказал глава государства.

Есть села, которые были достаточно большими, но теперь остались почти без жителей. По меньшей мере сотни детей остались сиротами. Зафиксировали сотни случаев изнасилований, в частности несовершеннолетних детей.