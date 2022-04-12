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Факты / Мир / Мировые новости

РФ уверена в безнаказанности, но мир не забудет: Зеленский к парламенту Литвы

Юля Захарченко редактор ленты
Володимир Зеленський

Российская Федерация совершает военные преступления на территории Украины, считая, что избежит ответственности за свои агрессивные действия. Однако весь мир не забудет, как Россия убивала мирных жителей в Буче, Ирпене и других городах.

Президент Украины Владимир Зеленский в обращении к парламенту Литвы поблагодарил страну за поддержку в непростое для нашего государства время.

– Нужно показать России, что война не сломает нас. Мир будет уже совсем скоро, – убежден президент.

По словам главы государства, российские наемники принудительно увозят тысячи украинцев на территорию РФ.

В освобожденных от российских военных районах Украины продолжается работа по расследованию военных преступлений, совершенных страной-агрессором.

– Мы почти ежедневно находим новые массовые захоронения убитых, собираются показания. Тысячи убийств, сотни случаев пыток, трупы людей до сих пор находят в канализационных люках и подвалах, связанные и изуродованные тела, – рассказал глава государства.

Есть села, которые были достаточно большими, но теперь остались почти без жителей. По меньшей мере сотни детей остались сиротами. Зафиксировали сотни случаев изнасилований, в частности несовершеннолетних детей.

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Фото: Офис президента

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