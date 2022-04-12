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Факты / Мир / Мировые новости

Словакия планирует передать Украине истребители МиГ-29 — Хегер

Владислава Ткаченко Редакторка сайта
Эдуард Хегер

Словацкие истребители МиГ-29, вероятно, окажутся в Украине, так же как и противоракетный комплекс С-300 вместе с гаубицами Zuzana.

Об этом сообщил премьер-министр Словакии Эдуард Хегер в интервью SME.

— Если Украине не удастся разгромить российские войска, мы знаем, кто следующий, – сказал премьер-министр.

Также Хегер заявил, что Словакия не в состоянии использовать истребители МиГ-29 в таком объеме, какой есть в стране.

— Если где-то и использовать эту технику, то только в Украине, — сказал Хегер.

Ранее министр обороны Словакии Ярослав Надж заявил, что российские техники, которые занимались обслуживанием Миг-29, оставляют Словакию, поэтому эксплуатация истребителей скоро может стать проблемным вопросом.

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Фото: Getty Images

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