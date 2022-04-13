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Генсек ООН: В настоящее время прекращение огня в Украине невозможно

Илья Нежигай редактор ленты
Антоніу Гутерреш

Организация Объединенных Наций пока не видит возможности для прекращения войны в Украине.

Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в ходе пресс-конференции 13 апреля.

— На данный момент всеобъемлющее перемирие в Украине не кажется возможным. Я призываю к нему по гуманитарным мотивам, но оно кажется невозможным, — признался генсек ООН.

Журналисты спросили генсека ООН, видит ли он возможность немедленного прекращения войны в Украине, и что бы он сказал президенту РФ Владимиру Путину, если бы у них состоялся разговор.

— Глобальное прекращение огня в настоящее время невозможно. Но есть многое, что можно сделать: гарантировать эвакуацию гражданского населения из районов боевых действий, гарантировать гуманитарный доступ надежным образом, — сказал он.

Антониу Гутерреш добавил, что в настоящее время разрабатывается механизм, к которому будут привлечены Украина, Россия, ООН и другие международные организации, чтобы совместными усилиями регулировать и исключать разного рода инциденты во время боевых действий.

— Что касается разговора с Путиным… самое главное сообщение было бы о том, что нам нужно заставить оружие замолчать и провести серьезные переговоры для достижения мира, — ответил Антониу Гутерреш.

Ранее в Пентагоне созвали ведущих оружейных производителей, чтобы обсудить возможности поставки Украине оружия, если война, начатая Россией, будет длиться годами.

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Источник: United Nations

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Фото: Depositphotos

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