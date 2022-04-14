Колумбия готова играть главную роль в обеспечении западных стран энергоресурсами, чтобы заменить импорт из РФ.

Об этом заявил президент Колумбии Иван Дуке.

— Североамериканские и европейские страны точно знают, что больше не могут рассчитывать на поставки энергоносителей из России. Может ли Колумбия внести свой вклад в решение проблемы? Ответ — да, — отметил Дуке.

Дуке перечислил три сферы, где Колумбия готова увеличить добычу: традиционная добыча нефти и газа и возобновляемые источники энергии — водород и уголь.

— Сегодня Колумбия может немедленно увеличить объемы угля. У нас есть одни из самых больших ресурсов в мире, и мы не используем их для производства электроэнергии, – сказал Дуке.

Президент страны также отметил, что Колумбия увеличит поставки угля в Германию, которая недавно одобрила планы постепенного уменьшения импорта российского угля.

Дуке рассказал об этом после прямых разговоров с канцлером Олафом Шольцом.

Президент Колумбии также поддержал мнение Байдена о том, что действия России в Украине — это геноцид украинского народа.