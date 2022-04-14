Колумбия готова играть главную роль в обеспечении западных стран энергоресурсами, чтобы заменить импорт из РФ.
Об этом заявил президент Колумбии Иван Дуке.
— Североамериканские и европейские страны точно знают, что больше не могут рассчитывать на поставки энергоносителей из России. Может ли Колумбия внести свой вклад в решение проблемы? Ответ — да, — отметил Дуке.
Дуке перечислил три сферы, где Колумбия готова увеличить добычу: традиционная добыча нефти и газа и возобновляемые источники энергии — водород и уголь.
— Сегодня Колумбия может немедленно увеличить объемы угля. У нас есть одни из самых больших ресурсов в мире, и мы не используем их для производства электроэнергии, – сказал Дуке.
Президент страны также отметил, что Колумбия увеличит поставки угля в Германию, которая недавно одобрила планы постепенного уменьшения импорта российского угля.
Дуке рассказал об этом после прямых разговоров с канцлером Олафом Шольцом.
Президент Колумбии также поддержал мнение Байдена о том, что действия России в Украине — это геноцид украинского народа.
— То, что происходит в Украине — это геноцид. И это должно прекратиться. Это безумие, — сказал президент Колумбии.