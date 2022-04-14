Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовостиЗдоровьеLifestyleУкраинцы в ПольшеНикогда сноваВживуюВидеоПоддержать
Они заплатят за эти жизни…
Российские террористы 49 день войны
Убили Убили
191 детей
Ранили Ранили
>349 ребенка
Убили (данные ООН) Убили (данные ООН)
1 842 взрослых
Факты / Мир / Мировые новости

Колумбия готова увеличить добычу энергоресурсов, чтобы заменить российский импорт

Владислава Ткаченко Редакторка сайта
Колумбия готова увеличить добычу энергоресурсов, чтобы заменить российский импорт

Колумбия готова играть главную роль в обеспечении западных стран энергоресурсами, чтобы заменить импорт из РФ.

Об этом заявил президент Колумбии Иван Дуке.

— Североамериканские и европейские страны точно знают, что больше не могут рассчитывать на поставки энергоносителей из России. Может ли Колумбия внести свой вклад в решение проблемы? Ответ — да, — отметил Дуке.

Дуке перечислил три сферы, где Колумбия готова увеличить добычу: традиционная добыча нефти и газа и возобновляемые источники энергии — водород и уголь.

— Сегодня Колумбия может немедленно увеличить объемы угля. У нас есть одни из самых больших ресурсов в мире, и мы не используем их для производства электроэнергии, – сказал Дуке.

Президент страны также отметил, что Колумбия увеличит поставки угля в Германию, которая недавно одобрила планы постепенного уменьшения импорта российского угля.

Дуке рассказал об этом после прямых разговоров с канцлером Олафом Шольцом.

Президент Колумбии также поддержал мнение Байдена о том, что действия России в Украине — это геноцид украинского народа.

— То, что происходит в Украине — это геноцид. И это должно прекратиться. Это безумие, — сказал президент Колумбии.

Читайте
С началом полномасштабной войны Франция предоставила Украине €100 млн военной помощи

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!

Источник: CNN

Фото: Getty Images

Теги: , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка